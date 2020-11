Confinement : pédaler 533 kilomètres en 48 heures, le défi solidaire lancé par un Ehpad à un Rouennais

C'est l'équivalent d'un Rouen-Amsterdam ou d'un Rouen-Clermont. Bastien Pitte, coureur amateur, va tenter de pédaler plus de 533 kilomètres en un week-end seulement sur son vélo d'appartement. Un défi lancé par les soignants de l'Ephad des Hautes-Bruyères qui eux, à tour de rôle sur leur temps libre, ont réalisé cet exploit en une semaine.

Une initiative solidaire

Ce défi s'inscrit dans "les 48 heures solidaire", mouvement que Bastien Pitte lance ce week-end. Il invite ceux qu'ils le souhaitent à faire du sport, n'importe lequel, chez soi ou dehors en respectant les gestes barrières, puis de poster ensuite leurs exploits sur les réseaux sociaux. Les participants sont invités à faire un don de cinq euros sur une cagnotte (lien d'accès ici) afin de récolter des fonds pour aider les soignants, les résidents mais aussi les restaurateurs.

"Cela permet d'une part de promouvoir le sport et d'autre part d'être solidaires. La cagnotte servira à acheter des repas pour les livrer au personnel, en première ligne. Une autre partie de la cagnotte sera attribuée à l'association 'Les Blouses Roses' qui intervient auprès des enfants à l’hôpital et des personnes âgées avec des animations et des activités", explique-t-il.

Un vélo dans l'Ephad

Une action semblable a déjà été menée lors du premier confinement en mars, c'est ce qui a amené les résidents à vouloir participer. "Comme il nous a soutenu en nous livrant des repas, on s'est dit qu'on allait lui lancer ce défi !", indique Camille après avoir fait 7 kilomètres sur le vélo. Ce dernier est installé dans une salle de l'Ephad et doté d'un écran qui permet de se balader virtuellement dans différentes villes.

"Même si on est soignants et tous les jours sur le front, cela nous permet de nous investir dans cette cause, nous savons à quel point c'est difficile pour nous et pour les restaurateurs", souligne le directeur d'établissement, Thierry Canino.

De samedi 7 à vendredi 13 novembre, le personnel a parcouru 533 kilomètres. Le sportif va devoir faire plus qu'eux en moins de temps, mais cela ne lui fait pas peur : "je pense qu'en étant bien organisé et avec de bonnes nuits de sommeil, il y a moyen, je vais tout faire pour !"