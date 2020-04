PHOTOS - Confinement : pour s'occuper, une famille crée un Monopoly de Forbach

Le confinement est prolongé au moins jusqu'au 11 mai. Ce n'est pas toujours facile de trouver comment occuper ses journées et celles de ses enfants. Une famille de Forbach a décidé de se lancer dans les travaux manuels en réalisant son propre jeu de Monopoly... version Forbach évidemment, et c'est très très réussi.

Les noms de rues, de quartier ont été changés. - DR / Gilles Mandala

La rue de la Paix est devenue la rue Nationale

Pour réaliser le jeu, la famille a utilisé un plateau en carton aux dimension du vrai Monopoly, puis l'a recouvert de feuilles blanches pour dessiner les cases. Il a aussi fallu remplacer les noms de rues, explique Gilles, 46 ans, le père : "On a commencé sur un brouillon, on a cherché les noms de rues sur une carte. On a mis par exemple, le quartier du Bruch, de Bellevue, du Creutzberg, du Wiesberg. Les rues les plus chères, qui remplacent la rue de la Paix et l'avenue des Champs-Elysées, ce sont la rue Nationale et l'avenue Saint-Rémy"

La famille a utilisé un plateau en carton au même dimension que l'original. - DR / Gilles Mandala

Sur chaque carte et sur le plateau, il a aussi fallu dessiner les cases, les monuments, et puis également dessiner toutes les cartes, cela c'est Elsa, 19 ans, qui s'en est chargé : "J'ai fait tous les côtés du plateau, les dessins pour les cartes, avec ma soeur et ma mère. C'était très long, cela nous a pris trois jours !"

Les cartes du Monopoly reproduites, version Forbach. - DR / Gilles Mandala

Un sacré travail, mais une occupation bienvenue pour toute la famille en période de confinement, explique Gilles : "Souvent, les enfants sont sur la tablette, le téléphone, devant la télévision, là on a pu passer du temps tous les quatre ensemble à table à s'amuser ensemble, cela restera un super souvenir."