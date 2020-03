Confinement en Bretagne : il se fait livrer l'apéro...en drone par un voisin !

C'est la vidéo du jour dans le pays de Vitré, en Ille-et-Vilaine. Alors que le confinement ordonné par le gouvernement est en vigueur depuis à peine plus de vingt-quatre heures ce mercredi 18 mars, deux voisins de Pocé-les-Bois, près de Vitré, débordent déjà d'inventivité pour se divertir.

Sur une vidéo qui circule énormément sur les réseaux sociaux, on y voit l'un des deux hommes réceptionner un paquet de Curly sur sa terrasse depuis un drone piloté par l'autre voisin : "J'avais pas de curly avec mon rosé" écrit Jérémy Toman, en commentaire de la vidéo sur sa page Facebook.

Et son acolyte, Albéric, y va aussi de son petit commentaire :"Ici, c'est confinement obligatoire donc on reste chez soit ! Mais on laisse jamais un voisin seul sans apéro en Bretagne... Si t'as pas d'amis, prends un curly", s'amuse le pilote de drone et auteur de la vidéo.

Cet habitant sait désormais que, même en période de confinement, il pourra compter sur son voisin pour ne jamais rater un apéro...