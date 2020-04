Confinement : Quand le coronavirus inspire un jeu de plateforme crée dans l'Yonne: Coroman

Certains s'inspirent du Coronavirus pour nous détendre . Joël Chaudy, développeur indépendant en applications sur mesure pour des TPE et PME a profité du confinement imposé pour lutter contre la propagation du Covid-19, pour créer un jeu de plateforme, gratuit, dans lequel il faut justement détruire des virus. Cet habitant de Neuvy- Sautour explique avoir mis au point ce jeu d'abord pour se détendre. "Comme les gens sont confinés chez eux en famille, je me suis dit que peut-être cela pouvait les amuser de jouer autour de ce thème du virus. Une façon aussi de dédramatiser la situation de confinement. Dans mon entourage, mes proches se sont au départ un peu moqués de moi mais en fait le jeu mis en ligne gratuitement a rencontré son public. Une semaine et demi après son lancement, plus de quatre mille parties ont déjà été jouées." raconte ,un peu étonné, Joel Chaudy.

pour concevoir ce jeu de plateforme, Joël Chaudy s'est inspiré de Pacman, un jeu à la mode lorsque ce cinquantenaire était jeune. "Je me suis dit que cela pourrais faire sourire les gens de mon âge et faire découvrir aux plus jeunes les jeux de leurs parents. Il existe pour l'instant trois niveaux, de plus en plus complexes. L'objectif est de faire jouer toute la famille; quelque soit l'âge. "

Les trois niveaux de Coroman - Joël Chaudy

Coroman est accessible sur tout support ordinateur, tablette ou smartphone du moment qu'il existe un réseau internet. Téléchargement sur www.jconseil.fr\coroman

