Confinement : Quand les enfants jouent au contrôle des attestations

Nous avons tous joué au gendarme et au voleur, plus petits. La variante en cette période de confinement ? Le jeu du policier et du fraudeur ! Les policiers de Vannes s'en sont amusés ce mercredi lors d'une opération de contrôle. Ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas les seuls à procéder !

Commissariat dans le jardin et poursuite à vélo pour les fraudeurs

Ils ont remarqué dans un jardin, deux enfants de six et neuf ans qui avaient recréé un commissariat dans le jardin. Ils s'amusaient à contrôler des attestations et rappeler les gestes barrières. Sur la tête, casque de vélo customisé d'un bandeau police, vélo transformé en moto pour les contrôles et panneau stop fixé sur une pelle de plage !

Heure de gloire, les graines de policiers se sont fait prendre en photo avec leurs futurs collègues en uniforme.