Confinement : un bar d'Alençon livre des cocktails à domicile !

C’est pas tout ça… mais pour faire passer le confinement, ça vous dirait pas un p'tit cocktail ? On oublie l'option bar et la terrasse qui va avec. Mais à la maison, pourquoi pas ! Tout est en train de devenir possible avec le confinement, même... se faire livrer un cocktail à domicile ! Alors non, ils ne s’appellent pas Tom Cruise mais François Degond et Vincent Danloux. Et ils manient aussi bien le shaker. Leur bar, le Be'Bar est fermé depuis le 14 mars. Et eux, confinés à la maison, ont eu tout le temps d'inventer leur nouveau concept.

Le mojito à assembler chez soi pour garder toutes les bulles !

Ils livrent dans un rayon d’une dizaine de kms autour d’Alençon. "Mais c'est pas strict, confie Vincent, on peut aller un peu plus loin. Bon si vous voulez qu'on vienne jusqu'à Caen, il faudra quand même nous passer une très grosse commande !" La carte a été réduite, mais on retrouve les grands classiques comme le mojito, qu’on finit de préparer soi même, livraison oblige. "On livre d'un côté une bouteille de 50 cl ou d'un litre avec la préparation, et de l'autre la bouteille de Perrier pour que les bulles restent". C'est pour ça qu'ils ne pourront pas vous livrer un Spritz, en revanche ils ont inventé une nouvelle recette spéciale confinement, baptisée le Be'Maëlo à base de gin. Et bien sûr le Be'Fruit sans alcool.

De quoi payer le loyer, quelques factures et retrouver les clients

Alors il n'est pas question de faire fortune, mais ça permet de s’occuper un peu. "Ça remonte le moral de retravailler !" C'est aussi l'occasion de renflouer un peu les caisses. "Il ne s'agit pas de faire fortune, mais ça va nous aider à payer le loyer et quelques factures" confie le jeune patron, éprouvé économiquement par un mois de confinement. Et puis on en profite pour renouer le contact avec la clientèle confinée… dans le respect des gestes barrières évidemment ! "Même si c'est à deux trois mètres de distance quand on dépose les sacs, ça fait toujours plaisir de voir ses clients !"

Les commandes se font sur leur page Facebook ou auprès de Vincent Danloux (06 35 10 43 86) et les livraisons sont possibles 7 jours sur 7 et jusqu’à 23 h. Les cocktails peuvent aussi être vendus à emporter dans deux restaurants partenaires : l'Epicure place à L’Avoine et chez Fano rue Saint-Blaise.

Ambiance cocktail avec Tom Cruise... pardon Vincent Danloux au Be'Bar à Alençon. Reportage ! Copier

En attendant de retrouver l’ambiance surchauffée du bar, c’est donc cocktails à domicile… et avec modération bien sûr !