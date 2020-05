Un couple de Grand-mottois a appris à ses dépends qu'on ne badine pas avec l'amour, à la plage, en période de confinement. Et ça coûte cher :135 euros d'amende chacun, soit 270 euros.

Confinement : un couple surpris et verbalisé en pleins ébats sexuels sur une plage de La Grande-Motte

Visiblement, ce couple de Grand-mottois , un homme et une femme d'une quarantaine d'années, ne supportait plus, pour leurs jeux amoureux, de rester confiné. Bien mal leur en a pris. Ce jeudi 7 mai en fin d’après midi, ils sont passés outre l'interdiction d'aller sur la plage, celle du Grand Travers, pour y passer un bon moment...

C'est un habitant d'une résidence du quartier, choqué ou peut être un peu jaloux, qui a appelé la police municipale de La Grande-Motte. Les policiers municipaux et gendarmes sont venus rapidement et ont effectivement trouvé le couple en pleins ébats sexuels : l'homme pantalon baissé, difficile de prendre ses jambes à son cou.

C'est l'amour à la plage (ah-ouh, cha cha cha !)

Le couple a donc été verbalisé pour non-respect des règles de confinement, sans attestation dérogatoire de déplacement : 135 euros d'amende chacun, soit 270 euros. Il parait qu'ils ont quand même gardé le sourire.

Une histoire à ajouter à toutes celles que les gendarmes et les policiers ont rencontrées pendant le confinement. Un jeune homme promenant son chat angora sur une plage du Grau Roi, un Montpelliérain venu acheter de la farine à La Grande-Motte parce qu'il n'en trouvait plus à Montpellier, ou un autre qui a été arrêté sur l'A9 à plus de 50 km de chez lui, parti chercher du thym sauvage... À 135 euros l'amende, ça fait cher le bouquet de thym ou le kilo de farine !