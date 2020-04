Confinement : 24 heures de jeux vidéo d'affilée pour la bonne cause à Dijon

Vous êtes bien confinés ? Vous avez 24 heures devant vous ? Ça tombe bien, un couple de "gamers dijonnais" organise un marathon de jeux vidéo de 24 heures, entre samedi 4 et dimanche 5 avril 2020. Le but : récolter des dons au profit du Centre Georges-François Leclerc, qui lutte contre le cancer.

Pendant le confinement, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a le temps. Pourquoi ne pas en profiter et le mettre à profit pour de bonnes causes ? C'est ce que vont faire "Bison Blanc" et "Sonia Blanc Photographe", un couple de "gamers" dijonnais. Ils organisent un marathon de jeux vidéo - un "Charity Stream" - pendant 24 heures, entre le samedi 4 avril à 16 heures et le dimanche à la même heure. Le but ? Récolter des fonds pour la recherche pour le Centre Georges-François Leclerc, qui lutte contre le cancer en Bourgogne-Franche Comté.

Un Charity stream, c'est quoi ?

Le principe du "Charity stream", "c’est une émission sur Internet, gratuite, réalisée par des personnes qui souhaitent partager leur passion et avec qui on peut interagir et échanger en direct, sur la plateforme Twitch, indique l'organisatrice. On retrouve essentiellement des adeptes de jeux vidéos (gamers), mais également des artistes". Des joueurs aguerris diffusent leurs parties et leurs échanges, tout en incitant le public à donner.

Nous voulons allier la convivialité de “streamer”, la notoriété de chacun et l’effet de communauté pour faire un appel aux dons pour une bonne action

Pour suivre l'évènement, cliquez ici.