Confinement : un Mayennais raconte sa vie de confiné sur l'île de Bora-Bora en Polynésie

Morgan Legay vit depuis trois ans à Bora-Bora, en Polynésie. Il habite dans une maison avec un jardin de 50 mètres carrés et ça c'est un plus en période de confinement : "C'est un peu la double peine quand on vit sur une île, car on a le lagon magnifique en face, le soleil. Si on n'a pas comme moi un jardin de 50 mètres carrés, c'est l'enfer. Les Tahitiens vivent déjà très confinés pendant l'année, en famille, mais surtout ils vivent dehors, et ils communiquent beaucoup avec leurs voisins, donc le confinement est très compliqué ici. Surtout sous 30 degrés, quand on a pas le droit de se baigner, de faire de la plongée, de pêcher, alors que pour les Tahitiens c'est le seul moyen de se nourrir quand on a plus d'argent à la fin du mois."

Le confinement sur l'île de Bora-Bora Copier

Les Tahitiens ont tout de suite suivi les règles du confinement car il y a beaucoup de contrôle social. La délation est facile, c'est peut être pas bien de le dire mais c'est la réalité!"

Morgan Legay est professeur d'histoire-géographie dans le lycée de l'île, il a repris les cours il y a quelques jours mais il n'a pas beaucoup d'élèves, moins de 30% ont repris l'école entre les décrocheurs et les parents qui ont peur du coronavirus. Une crise sanitaire qui va avoir de lourdes conséquences pour Bora-Bora et ses habitants qui vivent presque exclusivement du tourisme. A cause de la crise sanitaire, Morgan Legay va rester confiné cet été sur son île alors qu'il comptait venir voir sa famille en Mayenne. Il rentrera en métropole l'année prochaine, définitivement, et retrouvera un poste dans le département.