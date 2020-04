Confinement : un skieur gravit une montagne et dévale une pente en freeride... dans son salon !

Un grand bol d'air frais sans sortir de chez soi. Dans une vidéo animée en stop-motion, image par image, le free-rider barcelonais Philipp Klein Herrero réussit à gravir une montagne. Sac de couchage, piolet, selfie au sommet, saut en ski. Le tout est réalisé avec des draps blancs sur du parquet.

Le confinement amène certains à faire preuve de créativité. Philipp Klein Herrero, skieur originaire de Barcelone, âgé de 28 ans, avait sans doute les pieds qui le chatouillaient. Il a donc décidé d'organiser une session freeride à la maison, sur le parquet de son salon. Sur cette vidéo "Freeride at home", postée vendredi 3 avril, tout y est : on le voit sortir de son sac de couchage, s'équiper, monter en ski et peau de chamois, gravir une cascade de glace piolet en main, arriver au sommet et prendre un selfie puis redescendre avec quelques figures. La vidéo de 57 secondes est filmée en stop-motion, image par image, depuis son plafond, non sans humour.

- - Philipp Klein Herrero

"J'ai eu une étincelle de créativité", raconte-t-il à nos confrères de l'Agence France Presse (AFP). Ce skieur et vidéaste amateur, a été contraint de renoncer à un voyage de ski freeride en France, dans le massif de la Meije dans les Hautes-Alpes, pour respecter les consignes du confinement dues à l'épidémie de nouveau coronavirus. Sa vidéo a déjà fait le tour des réseaux sociaux et a été vue lundi plus de 430 000 fois sur Youtube et 240 000 fois sur Instagram.

"Le jour où l'Espagne a décrété le confinement de tout le pays, j'avais un billet de bus pour partir à La Grave, en France, pour une semaine au ski avec ma famille. C'était le voyage freeride pour lequel j'avais économisé toute l'année, tout était planifié", raconte Philipp Klein Herrero, ingénieur mécanique chez Seat.

- - Philipp Klein Herrero

"J'aurais pu monter dans ce bus, mais quand j'ai vu que la situation devenait plus folle minute après minute, j'ai décidé que c'était un peu immoral de partir au ski alors que des gens mouraient en Espagne... même si la France n'avait pas encore décrété le confinement. Donc j'ai décidé de rester à la maison, et tant pis pour les billets et les réservations", explique ce passionné de montagne et de photographie, né en Allemagne et arrivé en Espagne à huit ans.

- - Philipp Klein Herrero

"J'ai vu beaucoup de vidéos drôles de gens en train de faire des sports de plein air chez eux. Donc j'ai voulu en faire de même, mais mon idée n'était pas claire. Puis d'un coup, j'ai eu une étincelle de créativité : j'ai passé une journée avec le cerveau en feu, à penser à ce projet, à tout dessiner sur un storyboard. Mais je ne savais pas s'il était techniquement réalisable avec les moyens limités dont je disposais à la maison", confie Philipp Klein Herrero.

"Le jeudi matin, j'ai vu qu'il y avait une bonne lumière dehors, donc je m'y suis mis. J'ai bougé tous les meubles, monté toutes les lumières, accroché la caméra au plafond, et en six heures, tout était dans la boîte", résume-t-il à nos confrères de l'AFP.

- - Philipp Klein Herrero

