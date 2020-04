Confinement : une loirétaine court le marathon de Madrid dans son jardin

Depuis 8 ans, Marie-Esther Tinon ne rate jamais le marathon de Madrid qui a lieu fin avril. " C'est une course très spéciale pour moi, il y a beaucoup d'ambiance, de chaleur dans les rues et c'est un moment où je me retrouve avec ma fille qui court aussi". Mais, cette année, pas de marathon, en tous cas, pas sur place pour cause de confinement. Pour compenser, les organisateurs ont proposé aux concurrents "un marathon virtuel" depuis chez eux et les inscriptions ont été reversées à la Fondation Caritas. " Pour moi, c'est un geste du cœur" explique Marie-Esther, " l'argent sert aux victimes du Coronavirus et en plus j'avais envie de relever ce défi, de me surpasser."

J'ai pris l'habitude de m'organiser autour des pots de fleurs

Dimanche matin, Marie-Esther s'est donc mise dans les conditions réelles de la course. " Je me suis levée à 6h, j'ai préparé les affaires et à 9h, top départ, j'étais dans le jardin." La loirétaine reconnait qu'elle a la chance d'avoir un grand jardin, elle a fait aussi des tours sur la route devant chez elle. Son mari, et unique spectateur, faisait lui les ravitaillements en eau régulièrement. " Je rentrais, je sortais du jardin et j'allais au fond et puis je recommençais. Depuis quelques semaines, avec l'entrainement, j'ai pris l'habitude de m'organiser autour des pots de fleurs".

Marie-Esther dans son jardin à Sandillon - M-Esther Tinon

Je m'imaginais dans les rues de Madrid

La coureuse de 60 ans reconnait qu'il a fallu s'accrocher : " j'aurais pu tout arrêter mais je me suis dit, ma vieille, t'as commencé alors tu finis". Et pour tenir, la Loirétaine a repassé dans sa tête les meilleurs moments de ces derniers marathons à Madrid. " Je m'imaginais arriver Place d'Espagne avec les supporters autour, les groupes de musique qui jouent le long du parcours." Le plus dure pour la sportive loirétaine, c'est de ne "pas avoir été soutenue, poussée par le groupe. Quand on est dans une course, une petite main sur l'épaule et hop, on repart. Et là, j'étais seule."

" On m'a traité de débile mais moi j'avais envie de me surpasser" Copier

Au final, Marie-Esther Tinon a quand même bouclé son marathon en 3 heures et 46 minutes. " Je l'ai fait et j'en suis fier". En tout, près de 10.000 personnes à travers le monde ont couru dimanche le marathon de Madrid, depuis chez eux. L'épreuve, en vrai, dans les rues de la capitale espagnole, a été reportée au mois de novembre.