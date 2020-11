Confinement : une vitrine en papier toilette pour ce commerçant du Jura "au bout du rouleau"

Du papier toilette décore la vitrine du Village du bois à Clairvaux-les-Lacs dans le Jura, fermé à cause du confinement. Une manière imagée d'alerter sur le sort des commerces dits non-essentiels, avec ce message : "On est au bout du rouleau".

Une pyramide de papier toilette portée par des pingouins : voilà la décoration originale dans la vitrine du Village du bois, un concept-store basé à Clairvaux-les-lacs dans le Jura. Sur les rouleaux qui forment la pyramide, il y a ce message en lettres noires, "Nous sommes tous essentiels". Juste devant, inscrite sur des feuilles déroulées, cette phrase "Vivement 2021... on est au bout du rouleau".

Alerter avec humour sur les réseaux sociaux

Avec ce décor baptisée "Vitrine essentielle", le gérant a choisi l'humour pour alerter aussi sur la situation actuelle. Le Village du bois est fermé à cause du confinement et des mesures sanitaires liées à l'épidémie de coronavirus Covid-19. Et pour l'instant, aucune date de réouverture n'est clairement fixée pour les commerces dit non-essentiels. Le gérant a donc choisi de faire vivre sa vitrine en partageant ce décor sur les réseaux sociaux.