Confinés dans un immeuble infesté de cafards à Mortagne au Perche

Le problème n’est pas nouveau dans cet immeuble situé 13 rue Jacques Cartier à Mortagne-au-Perche. Les cafards proviennent d’un logement bien identifié. "La locataire est sous curatelle et refuse d'ouvrir sa porte pour que l'on intervienne" explique Vanessa Fontaine, chargée de communication d'Orne Habitat. Le bailleur social a entamé une procédure en justice. Mais son issue n'est pas rapide.

"J'en ai même trouvé dans mon lit !" raconte une habitante

En attendant, et en plein confinement, la situation n’est plus tenable pour les autres locataires comme en témoigne Joanne. "Ça grouille de partout, j'en ai même trouvé dans mon lit !" Ils sont un petit groupe d'habitants à badigeonner les parties communes de l'immeuble de vinaigre blanc et d'insecticide tous les soirs. Peine perdue, les insectes sont toujours là. "On ne peut plus continuer à vivre dans ces conditions", renchérit Nathalie qui a fait signer une pétition dans l'immeuble.

Une solution provisoire en attendant la fin du confinement

La première adjointe au maire de Mortagne-au-Perche Marie Christine Besnard a remué ciel et terre. Elle peut finalement annoncer qu’une entreprise va intervenir. "Celles qui viennent habituellement refusent en raison du confinement. Mais une entreprise d'Alençon a finalement accepté" se réjouit-elle. L'entreprise va tenter de régler provisoirement le problème en attendant un traitement plus important... après le confinement.