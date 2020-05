Conséquence inattendue du coronavirus, les puzzles s'arrachent comme des petits pains

Une bonne nouvelle dans toute cette grisaille économique due au Coronavirus. Malgré des magasins fermés à cause du confinement et avec pour seuls canaux de vente les sites internet, la société "Puzzle Michèle Wilson", fondée en Saône-et-Loire, a réalisé de belles ventes ces dernières semaines.

Conséquence inattendue et positive de l'épidémie de coronavirus et des deux mois de confinement que nous venons de subir : les puzzles d’art "made in Bourgogne" s'arrachent comme des petits pains.

Des puzzles fabriqués selon un savoir-faire ancestral

Ces puzzles sont ceux produits par l'entreprise "Michèle Wilson", ils sont confectionnés en bois, ce sont des puzzles de haute qualité, quasiment des oeuvres d'art à eux tout seuls. D'ailleurs "Michèle Wilson" est la toute dernière entreprise d'Europe à découper et fabriquer ces pièces selon un savoir-faire ancestral.

Entreprise du Patrimoine Vivant

Implantée à Sennecey-le-Grand en Saône-et-Loire et dans trois boutiques-ateliers à Paris, ce n'est d'ailleurs pas un hasard si cette société est labellisée "Entreprise du Patrimoine Vivant" par l'État. Une entreprise qui vient de vivre -en terme de ventes- plusieurs semaines inattendues, dignes, au niveau des ventes réalisées à l'occasion des fêtes de fin d'année !

La société "Michèle Wilson" est l'unique entreprise française qui fabrique ses puzzles en bois et à la main. © Maxppp - Louise Meresse

"Un engouement pour le puzzle"

Julien Vahanian, 43 ans, responsable de la société "Puzzles Michèle-Wilson". "Effectivement il y a eu un engouement pour les jeux et pour le puzzle en particulier. Il faut dire que c'est un jeu aux règles simples, communes à tous, auquel peuvent jouer à la fois les enfants et les adultes. La demande approchait celle que l'on a traditionnellement à Noël". Les boutiques étant fermées c'est sur le site internet que des clients venus de toute la France mais aussi des Etats-Unis ou encore d’Australie ont remplis les carnets de commande de la société.

Julien Vahanian © Maxppp - Louise Meresse

50 000 boîtes de puzzles fabriquées chaque année

Et pourtant ces puzzles d’art, trois à cinq fois plus long à réaliser que des puzzles traditionnels ne sont "pas donnés" puisqu'ils coûtent de 12 euros à 860 euros pour les plus de 5 000 pièces. C'est le prix de l'excellence explique Julien Vahanian. "Ce sont des puzzles un peu plus haut de gamme que les puzzles en carton. On considère que les prix sont justifiés par le travail qui est réalisé et le temps qu'on y passe". Julien Vahanian espère que ce nouvel élan pour les puzzles va perdurer... La société Michèle-Wilson fait travailler 15 personnes et produit traditionnellement 50 000 boîtes de ce jeu chaque année.