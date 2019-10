VIDÉO - Constructions 3D imprime son siège social avec une imprimante XXL et du ciment en guise d'encre

Bruay-sur-l'Escaut, France

Pas de truelles et de pelles sur ce chantier. Ici, les deux imprimeurs 3D sont derrière un écran pour contrôler le travail de la grue hydraulique de deux mètres et deux tonnes alimentée par un système de pompage qui mélange la poudre de ciment et l'eau.

L'impression est contrôlée derrière un écran d'ordinateur © Radio France - Rafaela Biry Vicente

Bande par bande, le bras articulé de la grue dessine deux fines parois qui seront ensuite remplies par les gouttières, les câblages électriques et par un isolant écologique et made in Hauts de France : de la paille de lin.

Ça permettra d'avoir aucun pont thermique entre la paroi intérieure et la paroi extérieure et donc d'avoir une isolation très performante par rapport à de la construction traditionnelle, Axel Théry, ingénieur, cofondateur de Constructions 3D

La buse imprime bande par bande les murs © Radio France - Rafaela Biry Vicente

Une construction plus écologique car elle permet aussi d'utiliser moins de ciment avec ce système de remplissage des murs. Des murs très résistants selon ses inventeurs.

Et avec cette imprimante 3D, les bâtiments peuvent avoir toutes les formes possibles explique Sylvain Noiset l'architecte de Dainville dans le Pas de Calais qui a imaginé les 4.000m2 du projet : "On va pouvoir faire des formes beaucoup plus courbes, beaucoup plus organiques, plus fluides, ça permet plus de possibilités."

Une solution rapide et pas chère pour lutter contre le mal logement

En 24h, les 70 m2 de façade du premier bâtiment du siège social sera terminé.

Une petite révolution donc dans le monde du BTP car ce système automatisé permet de gagner du temps, de l'argent aussi car à terme le coût des constructions devrait être deux fois moins important que dans une construction conventionnelle.

Un moyen, selon Antoine Motte, gérant et cofondateur de la start up de lutter contre le mal logement.

En plus de son imprimante géante, la société propose des plus petits modèles déjà adoptés par des lycées de Liévin et Lomme, d'autres sont intéressés dont un lycée agricole qui aimerait imaginer une étable ou encore des aménagements paysagers.