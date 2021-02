Contournement de Rouen : partir ou rester ? Quatre familles des Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen veulent savoir

Sur le plateau Est de la métropole rouennaise, le sort de quatre familles est suspendu à la décision des pouvoirs publics concernant le projet de 2X2 voies à péage prévu à l'est de l'agglomération, le fameux "contournement-Est" qui doit relier l'A28 à l'A13. Depuis 2006, le tracé prévoit un barreau de raccordement qui passe pile sur leurs propriétés. A l'époque, on leur a dit qu'ils seraient expropriés et que leurs maisons seraient démolies. "C'est un seau de glace que j'ai reçu sur la tête" raconte Huguette, 72 ans, qui vit aux Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen avec son époux depuis 1987. Mais le projet a connu des reculs et des avancées et depuis cette date, les quatre familles concernées ne peuvent plus faire de projets car elles ne savent pas si elles vont devoir partir ou si elles pourront rester.

Abandonné récemment par la Métropole qui a décidé de ne pas le financer, le projet a été relancé par la décision de la Région et du Département de la Seine-Maritime de rallonger leur contribution financière. Ça fait longtemps que Bruno, Isabelle, Philippe et Huguette n'ont plus d'avis sur la pertinence de l'ouvrage. Ils voudraient surtout savoir à quoi s'en tenir pour savoir quoi faire. "Dimanche, on était expropriés, lundi on ne l'était plus, jeudi on l'était à nouveau" témoigne Bruno Leroy, l'un des propriétaires concernés. "On ne peut plus faire de projets par rapport à la maison", explique Bruno. "On ne peut pas faire de travaux, on ne peut pas vendre, et de ce fait là vous ne faîtes rien parce que vous ne savez pas si vous allez partir, on est prisonniers du système" confie ce presque sexagénaire qui habite là depuis 25 ans. Remplacer la chaudière ? Créer une véranda ? Pourquoi faire si c'est pour que la maison soit détruite dans un an ?

C'est quatorze ans de notre vie qu'on nous a pourries - Huguette, 72 ans.

Ecoutez le témoignage d'Huguette, dont la maison est condamnée par le projet de contournement. Copier

En 2016, leurs maisons ont été estimées par les Domaines. L'Etat les indemniserait évidemment. Isabelle et Bruno seraient prêts à partir, mais pour Huguette et Philippe, 72 et 76 ans, c'est plus compliqué. "Ça fait quatorze ans qu'on nous mène en bateau" enrage Philippe. "Il y a quatorze ans, j'étais un peu plus alerte que maintenant. On voulait partir en Vendée pour se rapprocher de notre fille mais maintenant ? Il me reste quoi à vivre ? Deux ans, trois ans, et si c'est plus je vais finir en Ehpad ?" s'interroge Philippe. Son épouse est plus jeune mais pas moins angoissée. Il y a beaucoup de nuits blanches liées à cette trop longue incertitude. Les voisins, devenus amis, se soutiennent, et espèrent des réponses. "Encore faudrait il qu'on nous écoute", confie Bruno. Ils ont écrit à la Région, au Département, au préfet, au député pour tenter d'être entendus. "Ce qu'on attend, c'est qu'ils viennent nous rencontrer avec des solutions". Le préfet de la Seine-Maritime pourrait trancher cette semaine sur le sort du contournement. Les habitants de la rue du Clos du Mouchel aimeraient bien pouvoir recommencer à faire des projets pour l'avenir.