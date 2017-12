Contrôlez vous-même les illuminations de Noël du boulevard Haussmann !

Pour la première fois depuis 20 ans, le boulevard Haussmann accueille des illuminations de Noël ! Des lumières qui peuvent être modifiées par les passants eux-mêmes, grâce à une application pour smartphone.

Rouge, bleu, vert... ou même les couleurs d'une trentaine de drapeaux différents ! Voilà quelques-unes des possibilités que vous avez si vous passez le long du boulevard Haussmann d'ici le 7 janvier. Pour cela, il suffit de télécharger une application (PlayHaussmann) sur votre smartphone et d'attendre votre tour (tout dépend du flux et de votre patience...). Les passants doivent choisir un secteur de guirlandes (le boulevard est découpé en trois secteurs) et peuvent ensuite jouer sur les couleurs, les effets, les rythmes, tout cela pendant 3 minutes.

Le reportage devant les Galeries Lafayette Copier

Une idée proposée par l'association Haussmann Opéra, qui regroupe onze enseignes du boulevard, afin de redynamiser le secteur. Voilà 20 ans que l'avenue n'avait pas accueilli d'illuminations pour Noël. C'est la société française Blachère Illumination Studio, déjà à l'oeuvre sur les Champs-Élysées, qui a réalisé ce projet unique au monde.