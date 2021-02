Convoi exceptionnel vers Sainte-Mère-Eglise : la Maison du Silence transportée vers la Grange de la Paix

Départ des ateliers de la menuiserie Ratel de la Maison du Silence, plus de 6 mètres de haut et 8 tonnes, qui va devenir un espace de recueillement à Sainte-Mère-Eglise

C'est une pièce unique qui sort ce mardi 23 février des ateliers de la menuiserie Ratelde Bricquebecq : la maison du silence. Elle va être installée dans la future grange de la paix de Sainte-Mère-Eglise, voulue par le diocèse de la Manche. Un projet qui est aujourd'hui porté par une association-

La future grange de la paix à Sainte-Mère-Eglise, dédiée à l'éducation à la paix - Alexandre Ratel

Cet endroit sera dédié à l'éducation à la paix avec une salle de prière à l'étage et au rez-de-chaussée donc cette maison du silence ouverte à tous, pour que chacun y trouve sa paix intérieure.

Un chantier complexe pour une pièce unique en son genre

Une "pièce" tout en bois, de 6m15 de haut, et 13 mètres carrés au sol, qui est transportée par convoi exceptionnel ce mardi de Bricquebecq vers Sainte-Mère-Eglise où le chantier sera achevé, notamment toute l'isolation intérieure et sonore.

Alexandre Ratel,le gérant de la menuiserie, a supervisé sa construction, sous des bâches et un immense échafaudage. Ca fait 6 mois qu'il travaille sur ce projet, un chantier vraiment unique. " A l'extérieur, on a l'impression d'une pièce vraiment énorme mais les parois sont fines, on a exploité les limites de la construction bois. Dans l'ossature on a plus de 100 pièces et à l'extérieur 500 pièces de bois taillées une à une à la main."

Il a fallu faire pour que le projet tienne debout et respecte les normes puisqu'il est destiné à recevoir du public.

"Une pièce comme ça on 'en fait qu'une fois dans sa vie" dit Alexandre Ratel, gérant de la menuiserie qui a construit la maison du silence © Radio France - Jacqueline FARDEL

Une forme comme ça, on en fait qu'une fois dans sa vie. Alexandre Ratel

Le projet est entièrement financé par des dons privés. La maison du silence seule coûte 63 000 euros