Quatre tonnes de coquilles de moules ont été collectées durant la braderie de Lille 2018, et elles vont être transformées en carrelage ! Le projet avance, et la société qui en est à l'origine va entrer dans la phase de test.

Nord, France

Le week-end du 1er septembre, c'était la braderie de Lille, on a vu le retour des tas de moules devant les restaurants. Cette année, les coquilles vont avoir une vraie utilité, elles vont être transformées en carrelage.

Ce sont exactement 4 tonnes et 60 kilos de coquilles de moules, qui ont été collectées dimanche soir par les services de la ville. Les restaurateurs avaient été priés de retirer les couverts en plastique et autres rince-doigts. Désormais, le tas est stocké au port fluvial, à Santes, au Sud-ouest de Lille.

Une seconde vie pour les coquilles de moules

Ensuite, c'est la toute jeune entreprise EtNISI, un an d'existence, qui est à l'origine de ce projet, et basée dans la métropole lilloise, qui intervient. Dans ses locaux de Marcq-en-Baroeul, on peut voir ses réalisations, à base de matières recyclées : brique, houblon, verre, cendres des hauts fourneaux, marc de café... Il s'agit de transformer n'importe quelle matière usagée solide en objet du quotidien. Et cette matière doit nous parler notre histoire, de notre patrimoine local. La coquille de moule, emblème de la braderie de Lille, était donc toute désignée.

C'est notre histoire qu'on s'approprie

Désormais, elle va être nettoyée, broyée, puis mélangée à du calcaire de chez nous, cuite, mais pas pour être mangée, cette fois pour devenir une dalle de carrelage, noire avec de légères touches de violet. Le patron et fondateur d'EtNISI, Espérance Fenzy, se réjouit de voir ce projet aboutir : "je suis ravi de l'engouement qu'il y a eu autour (de ces coquilles de moules), du sens qu'elles portent. C'est exactement ça l'idée, donner une nouvelle dimension à la matière, qu'elle ne soit pas là que pour combler du vide. C'est vraiment notre histoire qu'on s'approprie".

Phase de test

La phase de test va avoir lieu la semaine du 10 septembre dans le laboratoire de la société, à Roubaix. Environ 150 kilos de coquilles donneront quelques dalles de 60 cm par 60 cm. Elles seront testées pour voir si elles sont résistantes, si elles ne glissent pas trop, si elles ne s'usent pas trop vite.

Ensuite, les 4 tonnes collectées devraient produire, d'ici à la fin de l'année, environ 400 mètres carrés de carrelage, utilisables pour une terrasse par exemple, mais aussi partout dans la maison, à un prix d'environ 45 euros le mètre carré. Première présentation officielle, les 23 et 24 novembre, sur l'ancienne friche Fives Cail, dans le cadre de la candidature de Lille, capitale verte européenne.