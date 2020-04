On se demandait à quoi pouvaient servir les rouleaux de papier toilette achetés en quantité industrielle au début du confinement. Tout simplement à fabriquer des décors dans ses toilettes !

Coranavirus et confinement : On sait maintenant où sont passés les rouleaux de papier toilette

C'est en effet devenu l'activité préférée des quelques 8000 membres qui ont rejoint le groupe Helmut & Gilbert sur Facebook. Un groupe créé au début du confinement par Sébastien Gendre, un DJ nîmois pour inciter les personnes confinées à customiser leurs toilettes avec des accessoires. Il est le premier surpris par le succès rencontré. "Je suis confiné seul dans mon appartement, j'ai voulu inventer un ami imaginaire avec qui discuter ou prendre l'apéro. Avec deux rouleaux de papier toilette, j'ai créé Helmut. J'ai posté la photo sur Facebook. Une amie a trouvé ça drôle. Quelques jours plus tard, ce sont 5000, 6000 personnes qui ont rejoint le groupe. On est aujourd'hui près de 8000 !"

Entre une demie-heure à deux heures de travail

Parmi les fans de la première heure, Nathalie Geaix Janel. Cette comptable qui habite Brumath près de Strasbourg s'est très vite prise au jeu. Confinée chez elle avec son fils de 10 ans, elle poste chaque jour une photo de ses toilettes avec un nouveau décor. "J'utilise uniquement des accessoires que je trouve chez moi. Un jouet que je trouve dans la chambre de mon fils, un objet de la maison. Concevoir et réaliser un décor me prend entre une demie-heure et deux heures. La seule chose que j'ai dû acheter, c'est le papier toilette. Je n'avais pas fait de réserve au début du confinement, je trouvais ça insensé."

Les internautes laissent libre cours à leur créativité

Ambiance cubaine, boîte de nuit, décor d'Harry Potter, l'imagination des internautes pour décorer leurs toilettes n'a pas de limite. "Je ne sais pas si le groupe continuera à vivre après le confinement" confie Sébastien. Son groupe lui aura en tout cas déjà permis de faire le buzz dans les médias locaux et nationaux. Nathalie de son côté se réjouit : "Grâce à ce groupe, j'ai pu me faire de nouveaux amis."