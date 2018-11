VIDÉO - Corentin, de La-Chapelle-sur-Erdre, dans le calendrier sexy des facteurs

La Chapelle-sur-Erdre, France

Oubliez les chatons, les paysages de montagne et les fleurs des champs. Pour 2019, le calendrier des facteurs est sexy ! Version "Dieux du stade". Douze facteurs de toute la France posent nus pour la bonne cause : une partie des bénéfices sera reversée à l'association des Blouses roses.

On m'a dit : vous allez être tout nus, tu vas pas oser le faire

Parmi eux, Corentin Ramadier, 27 ans et facteur à La-Chapelle-sur-Erdre. C'est même lui qui est en couverture de ce "Calendrier des hommes de lettres". Il a déposé sa candidature, elle a été retenue, et il est donc parti à Paris pour le shooting photo. "On m'a dit, vous allez voir, vous allez être tout nus, tu vas pas oser le faire", raconte le jeune homme. "Et puis, au final, ça s'est vraiment bien passé".

Chacun a son style et les photos rendent vraiment bien

Les facteurs sont mis en scène avec les accessoires symboles de leur métier : la casquette et les lettres. Corentin est assis sur un lit, entouré de courrier. "Chacun a son style et les photos, en noir et blanc, rendent vraiment bien. Moi, je suis le mois de janvier et ça tombe bien parce que je suis né en janvier." Certains des habitants de La-Chapelle-sur-Erdre à qui il distribue le courrier tous les jours l'ont vu ce calendrier et la plupart "disent que c'est sympa", conclut Corentin dans un sourire.

Le calendrier sexy des facteurs est en vente sur internet et en porte-à-porte au prix de 19,95 euros.