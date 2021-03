Covid-19 : 196 personnes simulent un concert assis à Besançon pour dénoncer "l'absurdité" du protocole

Mercredi 24 mars 2021, des intermittents du spectacle et leurs connaissances se sont prêtés à une drôle d'expérience : simuler un concert assis, dans le respect du protocole sanitaire prévu par le gouvernement pour les festivals cet été face à l'épidémie de coronavirus. À 14 heures, 196 personnes se sont installées sur des chaises, Place de la Révolution à Besançon, durant 15 minutes. Cette opération coup de poing visait à démontrer "l'absurdité" de ces règles.

Un test du protocole sanitaire pour montrer que cela ne tient pas debout

Sur place, 200 chaises avaient été installées en partenariat avec le collectif BBRBU (Bars, Boîtes, Restos de Besac Unis). Chaque "spectateur" a suivi un parcours, dans le respect du protocole sanitaire. Chacun est passé par une entrée avec contrôle et gel hydroalcoolique obligatoire, 14 chefs de rang étaient présents pour placer les spectateurs séparés d'une distance de 8m2.

On voulait montrer l'absurdité du truc - Pedro, intermittent à Besançon

Il a fallu presque la totalité de la place, soit 500m2 pour accueillir moins de 200 personnes. "On voulait montrer l'absurdité du truc. Imaginez rien que pour faire la queue avec des centaines de personne, cela ne marche pas," explique Pedro, régisseur et membre du CIPFC - Coordination des Intermittents et Précaires de Franche-Comté - à l'initiative de cette opération. Bien sûr, il n'y avait pas de musique pour ce concert, qui était une simple simulation.

"Nous avons voulu dénoncer l’absurdité des futures conditions d’accueil du public dans les festivals," signent les intermittents du collectif CIP FC - Vincent Courtois - CIP FC

"Cette culture n'est pas la nôtre. Ces règles figées et sans adaptation avec les problématiques de chaque projet n’ont pas de sens," concluent les intermittents après cette opération chaises. En parallèle de cette action, ils occupent le CDN depuis deux semaines, pour demander notamment l'abrogation de la réforme d’assurance chômage, et la prolongation de l’année blanche.