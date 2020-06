Coronavirus : 3000 bouteilles de vin de Bourgogne vendues au profit des soignants

Il y a quelques semaines, le collectif "Vins de Bourgogne Solidaires" lançait une grande collecte à destination des soignants bourguignons, à l'initiative des vignerons Jérôme Galeyrand et Fabrice Amiot. Près de 500 domaines ont répondu à l'appel et c'est 3000 bouteilles qui vont être mises en vente, dont un tiers de Grands Crus et Premiers Crus. L'ensemble de l'argent récolté sera distribué à une dizaine de centres hospitaliers de la région.

"La deuxième étape de cette initiative, débutera le 13 juin avec la vente en ligne de ces bouteilles sur le site ventealapropriete.com", précise le collectif dans un communiqué. Seront disponibles à la vente, des "coffrets surprises panachés de 6 bouteilles à 125€", comprenant tous les niveaux d’appellations, "de Chablis à Mâcon, en passant par les grands noms de la Côte-d’Or : Gevrey-Chambertin, Vosne-Romanée, Meursault, Chassagne-Montrachet".

En ce qui concerne les "Grands Crus" et les grands formats (magnum, jéroboam, mathusalem), c'est une vente aux enchères qui sera organisée le 22 juin à 14h30.

Plus d'informations sur le site de la confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne.