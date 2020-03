Coronavirus : 500 gants en latex pour les danseurs du fest-noz !

"Il faut continuer la fête sinon on va tous nous enterrer vivant !" Le coronavirus n'atteindra pas la bonne humeur de Jean-Yves Flaux. Le président de l'association Bayé Danses trad organise un fest-noz ce samedi 21 mars à Baguer-Morvan près de Dol-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine. Pour rassurer les danseurs, il a choisi de commander 250 paires de gants et du gel hydroalcoolique.

"Tout est prêt, nous aurons trois groupes et on ne se voyait pas annuler la fête, alors avec les autres membres de l'association on a discuté et c'est la meilleure solution que nous avons trouvée," raconte Jean-Yves Flaux. "J'ai fait des recherches dans les commerces mais je n'ai pas trouvé mon bonheur alors je me suis rendu sur internet et j'ai trouvé une entreprise qui pouvait me livrer rapidement. J'ai commandé 250 paires de gants blancs en latex dans trois tailles différentes pour moins de 40 euros."

Des gants, mais pas de masques

Une mesure qui devrait permettre aux 120 danseurs attendus de profiter pleinement de la musique. "J'ai aussi fait une demande de gel hydroalcoolique dans les pharmacies mais ça me semble plus compliqué." En revanche, Jean-Yves Flaux n'a pas commandé de masques. "Ce n'est pas carnaval non plus et puis je crois que les gants ça suffit. Au supermarché je n'ai vu personne avec un masque alors que les caissières sont à 60 cm des clients. La transmission se fait surtout par les mains si j'ai bien compris." Rien ne pourra empêcher la fête samedi 21 mars à Baguer-Morvan..."sauf si un arrêté est pris d'ici-là bien sûr!"