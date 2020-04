Coronavirus : A Cherbourg, les cinémas offrent des bonbons aux soignants de l'hôpital

Toujours dans l'inconnu sur la date possible pour la réouverture de ses cinémas, le groupe CGR a décidé de distribuer une partie de son stock de friandises dans les hôpitaux. A Cherbourg, c'est tout le personnel de l'hôpital Pasteur qui va en profiter.

Les responsables des cinémas Odéon et Mega CGR de Cherbourg entourent les personnels de l'hôpital venus récupérer les friandises offertes aux soignants.

Les actions de solidarité et de soutien à destination des soignants qui combattent de Covid-19 prennent parfois des formes étonnantes mais toujours sympathiques. Ce vendredi après-midi, du personnel de l'hôpital Pasteur de Cherbourg-en-Cotentin est venu récupérer une cargaison de friandises et de boissons devant le cinéma Mega CGR de la ville.

"Nous n'avons aucune vision sur le moment où nous serons autorisés à rouvrir et à accueillir à nouveau des spectateurs", explique le directeur du cinéma, Frédéric Mouchel. "Alors nous avons décidé à l'échelle du groupe d'offrir une partie de notre stock de friandises aux soignants des hôpitaux". Ce sont ainsi quelque 400 bouteilles et canettes de sodas et jus de fruits qui ont été données à Cherbourg, ainsi que plusieurs kilos de sachets de bonbons. Des gourmandises cédées à la fois par le Méga CGR mais aussi par le cinéma l'Odéon qui appartient au même groupe.

"Pour nous c'est une manière de manifester notre soutien au personnel soignant et nous espérons susciter d'autres mouvements de solidarité", conclut Frédéric Mouchel.