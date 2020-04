Coronavirus : à Gorron, la solidarité entre habitants passe aussi par Youtube

C'est peut-être un des paradoxes de notre monde actuel. Alors qu'un tiers de la population mondiale est confinée à domicile, avec l'interdiction d'entrer en contact avec qui que ce soit, l'Homme n'aurait jamais autant communiqué que maintenant. En France, la solidarité prend des formes très diverses, dans toutes les couches de la société. Et elle s'est en partie organisée via les réseaux sociaux.

À Gorron, dans le Nord-Mayenne, la ville lance un appel à témoignages auprès de ses habitants. L’objectif est d’assembler des témoignages, récits, initiatives, marques de solidarité, coups de gueule, désirs, conseils, et créations diverses à propos du confinement et de la crise sanitaire. "Il est important de garder une trace de ce que vous vivez et de la façon dont vous percevez les événements actuels" précise la municipalité.

Ainis, les productions seront lues, écoutées, visionnées, et publiées. D’abord sur le site internet de la Ville de Gorron. Puis dans le prochain Gorron Infos. Enfin, un montage vidéos/sons sera publié sur la chaîne Youtube de la commune.

Comment participer ?

Il suffit d'envoyer votre texte, accompagné d’une photo si possible, votre message audio, votre vidéos, vos photos, en précisant votre prénom, votre nom et votre situation (travailleur, membre d’une association, commerçant, au chômage partiel, élève, etc.)

- par mail à communication@gorron.fr

- en envoyant un message à la page Facebook de la Ville de Gorron https://www.facebook.com/ville.gorron/

- en envoyant un message sur le compte Instagram de la Ville de Gorron https://www.instagram.com/villedegorron/

- en envoyant un message sur le compte Twitter de la Ville de Gorron https://twitter.com/MairiedeGorron

- en laissant un message audio sur le répondeur du service communication au 06 24 62 50 30.

- Par courrier : Service communication, Mairie de Gorron, Place de la Mairie, 53 120 GORRON

- en remplissant la page de contact sur le site internet de la Ville de Gorron : https://www.gorron.org/index.php/fr/renseignements