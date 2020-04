Coronavirus : à Lons-le-Saunier, des surblouses fabriquées en toile de montgolfières

Des dizaines de bénévoles occupés à découper une toile de montgolfière en bandes rectangulaires, cette scène spectaculaire et insolite s’est déroulée jeudi 16 avril sur la pelouse du stade municipal de Lons-le-Saunier dans le Jura. Une initiative du collectif SOS Surblouses Jura, créé la semaine dernière suite à un appel sur les réseaux sociaux pour fournir des surblouses au personnel soignant lédonien.

Des volontaires se sont mobilisés et ont commencé à produire des surblouses en utilisant des draps, mais la proposition de Philippe Thevenot est venue donner une nouvelle dimension à cette action. Ce gérant d’une entreprise de montgolfières de Montmorot a fait don au collectif d’une toile de montgolfière réformée de 800 mètres carrés, elle avait dépassé les 700 heures de vol et ses performances étaient moindres, mais le tissu restait tout à fait utilisable pour fabriquer des protections pour le personnel hospitalier.

Trois nouvelles toiles découpées ce mardi

Une première toile a donc été découpée jeudi 16 avril en bandes de 1 m 30 par 2 m20, par des volontaires issus de plusieurs clubs sportifs de Lons-le-Saunier. Les morceaux de tissus ont été livrés à une soixantaine de couturières de tout le secteur lédonien, qui les ont transformées en une centaine de surblouses. Mais l’action se poursuit et prends une dimension supplémentaire: trois autres de ces énormes toiles ont été trouvées et cédées gratuitement au collectif, elles proviennent d’une entreprise de montgolfières de Pontarlier et d’une autre de l’Ain.

Ce mardi 21 avril, toujours au stade municipal, 80 bénévoles vont reprendre le travail de découpe, en respectant bien sûr les distances de sécurité. Quatre équipes logistiques se chargent ensuite de répartir les bandes de tissu auprès des couturières, dont les effectifs ont encore augmenté, elles sont désormais une centaine dans 40 communes autour de Lons. Ces trois nouvelles toiles devraient permettre de fabriquer environ 500 surblouses supplémentaires.

Les élastiques, une denrée rare

Si les bénévoles et le tissu ne manquent pas, le collectif est à la recherche d’élastiques, une denrée rare. « C’est vraiment une difficulté, les magasins ont été pris d’assaut notamment pour la fabrication de masques », explique Cyrille Bréro, conseiller municipal de Lons et conseiller départemental du Jura, l’un des initiateurs du collectif. « Des donateurs nous en ont trouvé, mais il y a aussi le système D : par exemple, on utilise des tee-shirt en polyester très élastique que l’on transforme en bracelet pour les coudre au bout des manches ».

Toute proposition d’élastique est donc la bienvenue, d’autant que le collectif s’est donné pour objectif de fabriquer 1000 surblouses en quinze jours. La moitié est destinée au centre hospitalier général de Lons-le-Saunier, le reste sera distribué aux EHPAD, aux infirmières libérales et aux médecins de ville.