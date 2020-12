Coronavirus : à Strasbourg, des réservations en ligne pour la messe de minuit

Pour accueillir ce jeudi un maximum de fidèles et maintenir les célébrations de Noël malgré les restrictions sanitaires, les paroisses de France bousculent traditions et décorum. En Alsace, certaines églises ont opté pour la réservation en ligne pour la messe de minuit.

Les églises alsaciennes font face à un défi ce jeudi 24 décembre au soir : comment accueillir les fidèles pour la messe de minuit, tout en respectant les consignes sanitaires ? Il faut forcément limiter la fréquentation dans les édifices. Mais comment ? A Strasbourg, l'Eglise Saint-Pierre-le-Jeune, en plein centre-ville, a opté pour la réservation en ligne.

Pour cela, il existe désormais une application dédiée, "lamesse.app", développée pendant la crise par un jeune prêtre parisien féru d'informatique. La paroisse de l'Eglise Saint-Pierre-le-Jeune s'en sert depuis l'été. "Avec une jauge fixée à 120, nous sommes complets moins d'une semaine après la mise ligne des horaires de messes", explique Marie Conrath, secrétaire de la paroisse.

Réservation indispensable "pour être certain de pouvoir assister à un office"

De son côté, la cathédrale de Strasbourg n'a pas adopté ce système, mais organise six offices au total les 24 et 25 décembre. En revanche, ces messes sont limitées à 260 personnes. Sur Facebook, la paroisse de la cathédrale invite donc les personnes qui le souhaitent, à réserver un office dans un autre édifice via l'application "pour les personnes voulant être certaines de pouvoir assister à un office"

La page Facebook de la cathédrale de Strasbourg - .

Et attention, il reste peu de places pour assister à la messe de minuit : ce mercredi 23 décembre au soir, il ne restait par exemple que 4 places à Saint-Pierre-le-Jeune.

La liste des églises qui ont adopté ce système ne cesse de s'allonger : Saint-Pierre-le-Vieux (Strasbourg), Saint-Maurice et Saint-Bernard (Strasbourg) ou encore Haguenau. Dans le Haut-Rhin, les paroisses des sources du Muehlgraben aux rives du Rhin, ainsi que les paroisses Saint-Georges au pied du Vieil Armand sont elles aussi devenues adeptes.