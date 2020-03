Coronavirus : avec Hervé Sallafranque, France Bleu Gard-Lozère lance un défi pour soutenir les soignants !

Vous connaissiez la voix emblématique de Hervé Sallafranque par ses chroniques sportives ou ses commentaires de corrida : découvrez le ténor. Le journaliste de votre radio a créé un hymne au personnel hospitalier sur sa page Facebook avec une reprise de 'Mexico' aux paroles revisitées autour du coronavirus. La vidéo a été visionnée plus de 2000 fois, en moins de 12 heures.

Chaque soir, à 20 heures, les français sont invités à applaudir depuis leurs fenêtres en hommage au travail du personnel soignant, routiers, caissiers, pharmaciens, chauffeurs de bus... mais les nîmois sont encore très timides. Avec le Mexico/Carémeau Challenge, les gardois ont l'occasion d'exprimer leur gratitude aux héros qui font tourner le département malgré les risques.

Voici les paroles de Mexico/Carémeau, à chanter chaque soir - si vous l'osez !

On est entré en quarantaine

Dans la patrie de Nineno

On s'occupe, on glande ou on traine

Mais certains et certaines sont au boulot !

Ils y vont sans gloire ni haine

Pour nous soigner face au coro

Alors chantons leur qu'on les aime !

Et on les protège... ils sont nos héros

On reste chez nous

On pense à ceux des hôpitaux

On chante pour eux

On leur crie "Olé, Maestro !"

Si on s'en donne tous la peine

Si on fait pas trop les conos

De l'Aigoual au pied des Arènes

Et du Grau jusqu'aux Cévennes

Coro, on aura ta peau !

Oh oh oh

Maestro ! Maestro !