Coronavirus : "Breaking Mag", le magazine "Bouger en Mayenne" du mois d'avril parodie la série "Breaking Bad"

Les habitants du département connaissent bien "Bouger en Mayenne", un mensuel qui répertorie les lieux, les dates et les horaires de tous les événements culturels, concerts, expos, théâtre, ciné etc...

Depuis le 17 mars dernier, jour du début des mesures de confinement, la vie culturelle mayennaise est à l'arrêt. Aucun rassemblement public n'est autorisé afin d'enrayer la propagation du coronavirus.

Le numéro du mois d'avril du magazine n'a pas été publié et n'est disponible qu'en version numérique. La couverture est stupéfiante, angoissante. On y voit un homme qui porte un masque de protection et cette inscription : "Breaking Mag". Il s'agit d'un détournement de l'affiche de la série américaine multi-récompensée _"Breaking Bad"_qui raconte l'histoire d'un modeste prof de chimie qui devient un caïd du trafic de drogue.

Evidemment, le sommaire est très léger. Un édito, un agenda des sorties du mois de mai si d'ici là le déconfinement est annoncé mais c'est peu probable.

Et enfin un entretien exclusif avec la planète Terre : "mes continents et mes eaux sont surexploités et pollués. Mes poumons sont brûlés. Mes veines sont exsangues. Je suis proche du burn-out".

On apprend également que notre chère planète a plein de passions, "entendre les cris de vos enfants, même si je sais que ce n’est pas facile en période de confinement quand ils sont quatre dans une même pièce", nous donne quelques préconisations pour l'avenir, "que l’euro ne dirige pas vos existences parce que l’argent fait uniquement le bonheur de ceux qui en gagnent. Que vos cerveaux ne regardent pas que des écrans car vous avez de beaux yeux", a des tas de projets, "faire l’amour à Thomas Pesquet parce qu’il m’écoute et me respecte et bouger en Mayenne".

CLIQUEZ ICI POUR DECOUVRIR LA COUVERTURE ET LE SOMMAIRE DU NUMERO DU MOIS D'AVRIL DE "BOUGER EN MAYENNE"