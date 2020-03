Coronavirus : ces Basques lancent des défis sur internet pour faire passer le temps pendant le confinement

Comment faire pour s'occuper ou se remonter le moral quand on est confinés et qu'on tourne en rond chez soi... Les défis commencent à fleurir sur les réseaux sociaux. Il s'agit de challenges à reproduire et à partager à son tour.

Le club de basket d'Hasparren, le HBC Zarean a justement eu l'idée d'un challenge très original : "le PQ shot"

Comme son nom l'indique, le but est de marquer un panier avec un rouleau de PQ. Un clin d'oeil à l'actualité, comme l'explique Mikel Hegoburu, un membre du club de basket qui gère les réseaux sociaux : "C'est un petit signe humoristique lorsque l'on voit tous les rouleaux qui ont été achetés dans les supermarchés."

Faire oublier l'actualité morose

"Chaque joueur doit prendre un rouleau de PQ et doit essayer de le marquer de manière rigolote, créative, avec un panier de basket, qui peut aussi être un poubelle ou une cuvette de toilettes, qu'importe", ajoute-t-il. Le club élira ensuite le plus beau panier.

Ceux qui ont déjà relevé le défi s’en donne à coeur joie : l'un marque son panier depuis son tracteur, l'autre depuis une cuvette de toilettes roulante... Les possibilités sont infinies, c’est très drôle et c’est justement le but. "On est tous dans le flou, on ne sait pas où on va aller et ça redonne le sourire à tout le monde", explique Mikel Hegoburu.

Danser pour garder le moral

Charlène Couturat, elle, a décidé de proposer un "Dance Wave Challenge". Cette professeur de danse et de pilate dans l'association Dace Wave, à Bayonne, publie chaque jour sur Instagram et sur Facebook, un totu gratuit pour apprendre une chorégraphie.

"Je ne savais pas comment rester en contact avec mes élèves, puisque je ne pouvais plus leur donner cours, explique-t-elle. Donc j'ai décidé de faire ce challenge, et j'ai créé une choré assez simple, avec très peu de matériel, dans mon salon."

En cette période très particulière, où il est parfois difficile de rester chez soi, "le but est d'occuper les esprits de chacun et de s'amuser, ajoute la danseuse. Le challenge peut être fait à la maison, simplement, en famille ou tout seul, mais le but est de s'éclater."