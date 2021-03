Coronavirus : ces initiatives qui nous ont fait rire (ou sourire) pendant le premier confinement

"Nous sommes en guerre" : le 16 mars 2020, ces mots marquaient le début d’une longue période pour les Français, celle du confinement. Pour lutter contre la pandémie de coronavirus, le pays s’est confiné pendant près de huit semaines, à partir du 17 mars. Cette période n’a pas toujours été simple : absence de lien social, télétravail, école à la maison, inquiétude…

Heureusement, vous avez été nombreux à faire preuve d’inventivité pour nous redonner le sourire et nous faire rire. A l’occasion de la journée spéciale consacrée à ces douze mois qui nous ont changé, ce mercredi, France Bleu vous proposer de retrouver quelques drôles d’initiatives qui ont vu le jour pendant cette période.

Du sport confiné

Qui aurait un jour imaginé que les Français réussiraient à garder la forme et à faire du sport en plein confinement ? C’est pourtant le défi qu’ont relevé plusieurs internautes pendant les huit semaines qu’a duré cette période inédite. Certains ont même réussi… à courir un marathon ! C’est le cas par exemple d’un habitant de Balma, près de Toulouse en Haute-Garonne. Il a enchaîné les allers-retours sur son balcon de 7 mètres, jusqu’à atteindre la barre fatidique des 42 km. Même exploit insolite pour une habitante de Saint-Jeannet, dans les Alpes-Maritimes : à peine cinq heures d’effort et 7.000 tours de balcon ! Et pour ceux qui n’avaient pas de balcon, il y a eu le marathon… autour du lit. Défi relevé par une Stéphanoise de 24 ans.

Il y a aussi eu des performances chez les professionnels. Ainsi, le perchiste clermontois Renaud Lavillenie et son rival suédois Armand Duplantis ont décidé de s’affronter à distance, lors d’un concours inédit. Cette compétition, annoncée au mois d’avril, a eu lieu en juin, Armand Duplantis dans un stade à huis clos pendant que Renaud Lavillenie sautait dans son jardin. Eux ont en revanche choisi une vidéo humoristique pour rester en contact avec leur public : les membres de l’équipe de France d’athlétisme se sont prêté au jeu du "Dont’t rush challenge". Les uns après les autres, ils ont affiché leur métamorphose entre un look très apprêté et leur tenue de compétition.

Enfin, la France ne serait rien sans sa pétanque ! Pour continuer à pratiquer malgré le confinement, des Creusois ont décidé d’organiser un tournoi sur Internet, via le réseau social Facebook. Chacun chez soi traçait un cercle d’un mètre et plaçait une boule au centre. Il fallait ensuite la dégommer, en diffusant la scène en direct sur Facebook, pour marquer des points.

Humour toujours

Malgré la période morose, nombreux sont ceux qui ont continué à faire les clowns pour nous aider à garder le moral (et ne nous mentons pas, bien souvent, heureusement qu’ils étaient là). Ainsi, le duo Creustel (né de la collaboration de Marion Creusvaux et Julien Pestel) nous a fait mourir de rire en revisitant les films les plus cultes grâce à une nouvelle bande son adaptée au coronavirus. On a ainsi pu redécouvrir Independance day version Covid-19, avec un faux professeur Raoult qui évoque son traitement à la chloroquine devant un faux Emmanuel Macron.

On a également pu fredonner une nouvelle version de la chanson d’Helmutz Fritz, "Ça m’énerve". "Ça m’énerve tous ces gens qui font la queue devant le Franprix, tout ça pour des Panzani", s’amuse le chanteur dans un clip tourné dans le respect des règles de confinement. On a aussi ri (un peu jaune, on l’admet) en écoutant Charlie et Stylo nous expliquer que le déconfinement ne serait pas la fin des ennuis liés au coronavirus. "Tout reviendra à la normale pour l’automne – Ah ouais tu crois ? - Non je déconne", échangent les deux chanteurs sur la musique de "Tombé pour elle" de Pascal Obispo.

Philippe Croizon, athlète poitevin amputé des quatre membres, nous a aussi expliqué comment respecter les gestes barrières dans une vidéo pleine d’autodérision. L’autodérision, cette famille girondine n’en manquait pas non plus : un couple de Villenave-d’Ornon, près de Bordeaux, a produit pendant tout le confinement des petites vidéos humoristiques. Réalisées au départ pour distraire leurs deux enfants, elles ont eu tellement de succès qu’elles ont franchi les frontières !

La musique a adouci nos mœurs

Cela fait partie de ces initiatives qui nous ont redonné un peu de baume au cœur pendant ces huit semaines cloîtrés chez nous : les concerts en live sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, c’était un petit goût de vie d’avant, une parenthèse dans les décomptes quotidiens du nombre de cas, d’hospitalisations et de décès. Et parmi les artistes qui s’y sont mis, le plus rapide a été le DJ Bob Sinclar ! Dès le début, il a proposé un mix d’une heure tous les après-midi. L’initiative a réuni des millions de fans chaque jour.

Quelques jours plus tard, c’était au chanteur M de proposer un live – unique, celui-ci – depuis chez lui. Le fils de Louis Chedid a donc pris sa guitare dans son salon pour partager un moment en direct sur Facebook. On a également fredonné avec Alain Souchon, qui nous a proposé une version acoustique de sa chanson "Ici et là" avec son fils Pierre. "Même si c’est le même soleil, c’est pas du tout du tout pareil", a-t-il entonné depuis son canapé.

Les inclassables

Il y a toujours des idées "hors catégorie" ou des initiatives qui pourraient s’inscrire dans plusieurs rubriques, nous n’avons donc pas dérogé à cette règle. Ainsi, on se souvient de ce chef d’entreprise à l’humour complètement décalé qui tournait des vidéos dans son magasin de bricolage à Segré (Maine-et-Loire). On a pu le retrouver en train de faire du curling dans les allées du magasin avec un balais ou en train de "prendre de la hauteur" avec… un monte-charges. Autre "inclassable", le free-rider Philipp Klein Herrero qui a gravi une montage et dévalé une pente dans son salon (à regarder avec le son pour en profiter au maximum) !