Coronavirus : cette bretonne cartonne avec ses cours de gym en famille

Garder la forme en restant à la maison, c'est possible ! Il suffit de se motiver, et un petit coup de pouce peut parfois aider. Les gérants d'Aquaforme, à Ergué-Gabéric (Finistère), ont décidé de ne pas abandonner les habitués : "Quand ils ont annoncé le confinement, on était à l'accueil avec mon père et je me suis dit qu'on ne pouvait pas laisser tomber nos clients. On s'est dit qu'on ferait des vidéos, pour faire un coucou tous les jours. Dans la première j'ai fait un tour des machines et j'ai dit on va vous faire faire du sport et dans les commentaires les gens ont tout de suite dit "ah ouai super !" On pensait faire ça de temps en temps mais on fait ça tous les matins !"

Dans le salon, avec bébé !

"On fait ça en famille, poursuit Gaëlla, on a aménagé le salon, on a poussé le canapé" Le résultat, ce sont des vidéos très naturelles et joyeuses.

"Comme il est préconisé de faire de l'activité physique, surtout pour les enfants qui ont besoin de se défouler, explique la coach, je mets ma fille avec moi et le bébé est dans nos pattes et trottine à sa façon !"

La téléréalité de la journée!

Elle explique sa démarche avec bonne humeur : "Je pense que les gens sont content de nous voir aussi, on est une entreprise familiale. C'est presque du 50/50. Les gens sont autant contents de nous voir et de nous regarder comme la téléréalité de la journée que de faire les exercices et de la dépense physique"