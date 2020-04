Coronavirus : changement de services, changement de métiers, la grande souplesse du personnel du CHU

On les applaudit tous les soirs à 20H00 pour les remercier de nous soigner au péril de leurs vies. Mais parmi les choses que vous ignoriez -et eux aussi d'ailleurs peut-être !- au sujet des personnels soignants et non-soignants du CHU Dijon-Bourgogne c'est qu'ils sont extrêmement polyvalents !

La polyvalence pour aider les services en souffrance

Ils sont nombreux -médecins, infirmières, aides-soignants, kinés mais aussi secrétaire médicale, ambulancier ou représentants syndicaux- à s'être porté volontaire pour occuper d'autres postes ou bien travailler dans d'autres services histoire de donner des coups de main durant la crise du Covid-19.

Des nouvelles missions pour 200 agents

"A ce jour nous avons ainsi proposé des nouvelles missions à près de 200 agents" explique la direction du CHU dans un communiqué. "En plus de ces redéploiements internes, nous avons également fait appel à des bénévoles de l’extérieur qui se sont portés volontaires auprès du CHU."

Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, 200 personnels du CHU, se sont portés volontaires pour donner des coups de main dans des services ou des métiers qui ne sont pas les leurs (illustration) © Maxppp - Cottereau Fabien

Depuis un mois ce syndicaliste est devenu brancardier

Parmi ces personnels, figure François Thibault, secrétaire général adjoint de la CGT du CHU. Depuis 4 ans ce permanent du syndicat travaille dans un bureau de l'hôpital. Mais depuis un mois, charlotte sur la tête, gants, masque de protection et blouse sur le dos, il a repris du service comme brancardier. Sa mission est d'accompagner dans les couloirs du CHU les malades, atteints ou pas du Covid-19, en brancard, en fauteuil roulant ou à pied pour les examens ou simplement les orienter dans l'hôpital.

"On a choisit ce métier pour être au service des patients"

"Je ne pensais pas pouvoir rester à la maison alors que beaucoup de collègues sont sur le pont pour certains mobilisés depuis avant même le début de la crise" confesse François. Bien conscient du risque encouru il ne s'est pas posé de questions "on a choisit le métier d'hospitalier pour être au service des patients et ce n'est pas quand les patients sont dans une difficulté plus grande qu'on va quitter le navire". François Thibault qui révèle vivre "une expérience extrêmement enrichissante avec une équipe qui est soudée et très compétente".

Une polyvalence inédite pour de nombreux personnels

Comme François ils sont donc nombreux à oeuvrer dans des services qui ne sont pas le leurs ou à avoir changé de métier le temps de la crise. Au CHU en ce moment vous trouvez par exemple un contrôleur de gestion opérant des contrôles d'accès à l'entrée de l'hôpital, des kinés devenus ambulanciers ou brancardiers, des secrétaires médicales-agent de blanchisserie, des manutentionnaire affecté au covoiturage de professionnels ne pouvant se déplacer faute de transports en commun ou encore une documentaliste affectée à la confection des surblouses sans parler de ces étudiants chargés de la garde des enfants !