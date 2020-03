Coronavirus : comment garder le lien amoureux tout en se protégeant

Les amoureux qui s'bécotent sur les bancs publics, comme le chantait Brassens, on n'en voit plus guère en cette période de confinement où il faut montrer patte blanche pour sortir de chez soi, mais est-il toujours autorisé d'embrasser son amoureux sur la voie publique ? Nous ne manquerons pas de poser cette question aux autorités.

Lorsqu'on s'aime, on peut aussi être imaginatif, inventif. C'est le cas de ce couple croisé ce jeudi matin dans les rues d'Aix-en-Provence. Entre humour et respect des consignes, ils portent des gants et se tiennent la main via un bout de bois de plus d'un mètre : les distances de sécurité sont préservées, leur besoin d'être en contact, même indirect, aussi.