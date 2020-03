Coronavirus : confinés, mais aux aguets pour compter les oiseaux

La LPO de l’Isère, et plus largement dans toute la région AURA, lance une opération ludique et utile en ces temps de confinement à cause du corona, pour tromper l'ennui et pourquoi pas occuper les enfants. Cela s'appelle : "confinez mais aux aguets !"

La Ligue de Protection des Oiseaux veut renforcer son opération de comptage des oiseaux et en cette période de confinement forcé, c'est l'occasion unique pour l'association de réaliser un inventaire exhaustif en milieu anthropisé, comprenez dans un milieu colonisé par l'homme.

Observer et compter dix minutes par jour

L'idée est que depuis votre jardin si vous en avez un ou depuis votre fenêtre ou balcon, vous preniez 10 minutes par jour pour compter les oiseaux que vous pouvez observer. Vous avez sans doute remarqué qu'à cause de la baisse du trafic automobile, on entend distinctement leur chant ! Et ils s'en donnent à cœur joie, en chantant à tue-tête surtout le matin et le soir. Printemps oblige !

Vous allez sans doute pouvoir observer une mésange bleue - Anaëlle Atamaniuk

En milieu agricole, les oiseaux sont en voie de disparition.

Cela va aider la Ligue de Protection des Oiseaux à établir une cartographie des oiseaux en ville.

C'est le travail d’Anaëlle ATAMANIUK, chargée d’étude faune à la LPO de l’Isère, spécialiste en base de données et en cartographie : "Dans les milieux agricoles, il ne reste plus que 30 % des populations qui y vivaient il y a encore quelques années, notamment à cause des pesticides, plus de nourriture, plus de lieu où nicher. Si vous voulez que les oiseaux aiment votre jardin, qu'il soit fleuri et diversifié, les insectes vont revenir et donc les oiseaux aussi !"

Ecoutez l'interview d'Anaëlle Atamaniuk, de la LPO de l'Isère.

Pour participer à l'opération "confinez mais aux aguets", il faut vous inscrire sur le site www.oiseauxdesjardins.fr. Tout y est expliqué. Il suffit de prendre dix minutes par jour et de regarder autour de soi. Si on a un doute sur le nom de l'oiseau, on met "indéterminé".

Les oiseaux qui seront sans doute les plus souvent observés dans nos milieux urbanisés sont les mésanges charbonnières, les mésanges bleues, le chardonneret élégant qui vit en groupe, le verdier d'Europe, le merle noir, le moineau domestique ou la pie bavarde.

C'est le moment de prendre le temps de regarder la nature autour de soi. Si vous avez des enfants, c'est sûr, ils vont adorer !