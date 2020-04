Coronavirus : "Cool Raoult", le T-shirt imaginé par deux Montpelliérains à l'effigie du professeur marseillais

Une tignasse blanche, longue barbe, la blouse de médecin et une bague de biker. Le look rebelle du professeur Raoult a inspiré deux Montpelliérains. Cédric Vidal et Philippe Gautier ont imaginé un T-Shirt à l'effigie de celui qui fait partout la une depuis le début de la crise du coronavirus, avec son portrait en grand format côté face et le slogan "Cool Raoult". Une initiative qui donne le sourire, et pour la bonne cause puisque le bénéfice des ventes sur internet sera reversé aux Hôpitaux de France.

Style punk et bague squelette

Une manière de se rendre utile et de "parler du coronavirus avec un peu de légèreté", explique Cédric Vidal. Contrôleur de gestion, "la trentaine bien tassée", c'est lui qui a eu l'idée d'utiliser l'image de ce professeur inconnu avant le Covid-19 et quasi star aujourd'hui - directeur de l’Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée infection à Marseille, il est en pointe sur les traitements à base de chloroquine. "Il a une communication ravageuse, un style punk, une bague en forme de squelette. Sachant que c'est un grand ponte de la recherche internationale, j'adore ce style de personnage, très fun."

"Style punk et ponte de la recherche", Cédric Vidal cocréateur du T-shirt Copier

"C'est cool Raoul"

Une figure charismatique, un bon slogan... C'est Philippe Gautier, ami de Cédric et graphiste de métier qui a mis tout ça en forme. Il a choisi une photo du professeur en noir et blanc et grand format à l'endroit du T-shirt. Lui aussi aime la verve du personnage, son "côté Depardieu. J'ai pas l'impression qu'il soit submergé par la situation, il le vit comme un expert. Tout ce qui se passe autour c'est un peu du superficiel pour lui... C'est cool Raoul".

Philippe Gautier, le graphiste du projet Copier

Ne pas subir

Une soirée de travail pour faire tout ça et c'était parti. "C'est aussi une manière de devenir acteur du confinement et de ne pas subir la situation", confie Cédric.

Projet utile et éthique

Le T-Shirt "Cool Raoult" est en vente sur le site kisskissbankbank. 22 euros l'unité. Déjà plus d'une trentaine de préventes en 4 jours. Coton bio, T-Shirt confectionné en France... Le duo voulait aussi un projet éthique. Le prix permettra de couvrir les frais de production et tout le bénéfice sera reversé aux Hôpitaux de France.