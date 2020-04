Coronavirus : dans l'Allier, Valérie chante pour les couturières solidaires qui fabriquent des masques

Valérie Jeanthon ne fait jamais les choses à moitié, c'est dans sa nature. Lorsque Cathy et Nadine, ses amies de Diou et de Digoin, lui ont donné des masques pour que son mari puisse aller travailler en toute sécurité, elle a aussitôt pris la plume et sa guitare. Sur l'air de "A toi", chanson composée par Joe Dassin et Jean Baudlot, elle a écrit un texte de remerciement. Postée sur Facebook, la vidéo remporte un succès phénoménal : environ 79 000 vues et des milliers de partages ! Des couturières de toute la France, mais aussi de Belgique, lui adressent des messages.

Des héroïnes

Des chansons pour les médecins, les infirmières, les soignants, et tous ceux qui prennent en charge les malades, il y en a eu beaucoup. Il y a aussi les applaudissements le soir à 20 heures. Des hommages tellement mérités ! Mais qui pense aux couturières qui ont ressorti les machines à coudre, qui ont déniché tissus et élastiques, et qui se sont mises au travail un peu partout en France ? Avec Valérie, ces invisibles sont devenues, à leur tour, nos héroïnes : "Quand mes amies m'ont donné ces masques, ça m'a beaucoup touchée. J'étais aussi admirative car ça représente un lourd travail. L'une d'elle faisait des masques du matin au soir pour un hôpital. C'est quelqu'un qui a une entreprise qu'elle a dû fermer par la force des choses. Au lieu de s'occuper de ses problèmes, au lieu de se détendre ... non, solidarité d'abord ".

Des milliers de vue sur Facebook

C'est un matin, au petit déjeuner, que Valérie a tourné sa vidéo. "Très naturellement, sans artifices" dit-elle. Il fait beau, on la voit devant chez elle, dans sa campagne bourbonnaise, près de Lapalisse. Elle chante en s'accompagnant à la guitare. Très vite, la vidéo tourne en boucle. Environ 79 000 vues, plus de 3 700 partages sur Facebook ! Des centaines de commentaires affluent aussi : des mercis, des bravos, des messages chaleureux qui viennent d'un peu partout, et auxquels Valérie répond.

La chanson s'est envolée"

Elle est la première étonnée de ce succès. "Cette chanson, elle s'est envolée. D'abord elle a été utilisée pour remercier les couturières, ensuite elle a circulé de couturière en couturière. J'ai l'impression que c'est une forme de reconnaissance pour elles, même si elles ne le font pas pour ça. _C'est prendre en compte le lourd travail qu'elles accomplissent, pour que nous aussi on puisse sortir dans la rue_. Et que des médecins, des infirmières se sentent un peu plus protégés dans leur travail. C'est magnifique".

C'est ainsi que la chanson s'est envolée jusqu'en Belgique. A Virton et à Ethe, "les couturières solidaires gaumaises" -elles sont une cinquantaine de bénévoles- l'ont adoptée. Mireille Béver a réalisé un diaporama, posté lui aussi sur Facebook. On y découvre Sandrine, Anne-Marie, Pascale, Claire et les autres chez elles, devant leurs machines à coudre ou leurs patrons. Et la bande son qu'on entend, c'est Valérie !

La belle histoire n'est sans doute pas terminée. Surtout, Valérie espère que "cette solidarité restera après le confinement".