Coronavirus : de combien de rouleau de papier toilette a-t-on besoin pendant le confinement ?

Voilà une question impossible à "torcher rapidement" commence en souriant vendredi Stéphane Bouvet, médiateur de l'association de vulgarisation scientifique Maine Science qui propose tous les jours un billet d'humeur pour explorer le monde de la science sur France Bleu Maine. Avec l'épidémie de coronavirus, les Français se sont rués sur les stocks de papier toilette. Mais combien faut-il vraiment de PQ par personne en période de confinement ? "Tout dépend d’où vous habitez sur la planète, du grammage du papier, combien de feuilles vous utilisez par passage, combien de feuilles compte votre rouleau, combien de plis compte chaque feuille … Bref, c’est le caca puisque rien n’est standardisé" s'amuse Stéphane Bouvet.

Combien de feuilles par rouleau ?

Il faut déjà savoir combien de feuilles compte un rouleau. "Chez moi, le mien, c'est 200 feuilles" raconte Stéphane Bouvet. Le médiateur scientifique propose une base moyenne de 6 kilos de papier toilette consommés par an et par habitant en France. Soit 90 rouleaux. "Sachant qu’une feuille de papier a une longueur d’environ 12,5 centimètres (c’est variable selon la marque là encore), on en déduit que l’on utilise un peu plus de 2 kilomètres de papier toilette par an et par personne en France".

Les Français grands consommateurs de papier toilette derrière l'Allemagne et les Etats-Unis

L'Italie s'en sert à peine moins et la Chine ne dépense que 4,6 kilos par habitant et par an. Les Allemands en utilisent deux fois plus que nous. Mais sur le trône, ce sont les Américains, les rois de la consommation souligne Stéphane Bouvet : "avec leur papier de compétition multicouche, molletonné, triple épaisseur, ils détiennent le record absolu avec 12 kg de papier hygiénique par personne et par an !", c'est à dire le double des Français. D'ailleurs, il n'a pas fallu longtemps pour qu'apparaisse sur internet un calculateur de papier toilette. Vous indiquez le nombre de rouleau en votre possession et le nombre de fois où vous allez aux toilettes par jour et vous obtiendrez le nombre de jours que vous pourrez passer avec votre stock...

Le papier toilette, source de pollution

"Heureusement pour la planète, en matière de consommation, 70 % de l’humanité ne s’essuie pas avec du papier toilettes conclut l'animateur de Maine Sciences. Jusque dans les années 50, en France, l’utiliser était encore considéré comme un luxe !". D'ailleurs, une entreprise française a boulversé le marché du PQ en inventant le papier toilette sans rouleau de carton à l'intérieur, réduisant de 60% les déchets produits dans l'usine.