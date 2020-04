Coronavirus : à Saverne, de la délation en période de confinement

En cette période de confinement, les élus reçoivent un certain nombre de courriers ou de mail de délation. Le maire de Saverne (Bas-Rhin) a écrit à ses concitoyens pour leur demander de s’occuper avant tout d'eux-mêmes.

En cette période de confinement les élus reçoivent un certain nombre de courriers ou de mail de délation. Des messages qui dénoncent par exemple un voisin qui ne respecterait par le confinement.Cela a conduit le maire de Saverne, ville du bas-Rhin de 11 000 habitants, à adresser un message à ses concitoyens via les réseaux sociaux, pour leur rappeler que gendarmerie et police municipale font bien leur travail.

Stéphane Leyenberger précise qu'une récente étude conduite à Saverne démontre que "95% de la population respecte très bien les mesures de confinement et de dérogation. Les 5% de réfractaires s’exposent à _des sanctions de plus en plus fortes_".

Un côté 1940

Il reçoit des messages de délation tous les jours, parfois agrémenté de photos. Pour lui, "_ce côté 1940_, de dénoncer son voisin qui ne respecterait pas les règles, n’apporte rien". Pour Stéphane Leyenberger, cela risque au contraire de compliquer les choses. Et le maire de conclure, "occupons-nous d’abord de notre comportement et de celui de nos proches".