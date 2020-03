Coronavirus : des cours de "zumba à la maison" proposés par la métropole de Rouen

Pour s'adapter aux mesures de confinement contre le coronavirus, plutôt que des séances de sport grand public au Kindarena à Rouen, la métropole propose des séances de zumba et de cardio-boxe en vidéo sur Facebook et Youtube.

"En cette période délicate pour nous rassembler autour de la pratique sportive, nous ne pouvions pas vous laisser comme ça..." La Métropole de Rouen a troqué ses séances de zumba et cardio-boxe habituellement organisées en grands groupes au Kindarena contre des séances en vidéo sur Facebook. Ce lundi 16 mars 2020, c'était la première et elle a été suivie par plusieurs centaines de personnes chez elles. Sur la page Facebook dédiée aux rendez-vous, le message est clair : "Nous avons donc décidé de tenter une expérience inédite : vous faire profiter des RDV Sports de la Métropole depuis votre domicile. Quoi de mieux après une longue journée de travail ou de garde de nos chers enfants que de se dépenser en famille autour d'un bon cours de Zumba dispensé par notre Aminata nationale......et de surcroît à la maison !"

On sent que la population est en attente de propositions

"La zumba réunit habituellement plus de mille personnes au Kindarena et environ 700 pour le cardio-boxe" explique Hugo Dermien directeur-adjoint de la communication de la métropole de Rouen, "quand on a publié cette initiative de rendez-vous sport à la maison, la publication a été vue plus de 50.000 fois et près de 2.000 participants avaient répondu sur Facebook. On sent que la population est en attente de propositions et de services de la métropole. Aujourd'hui, c'est assez simple de le faire sur des rendez-vous sport mais le service public va s'adapter à ces contraintes."

"Les nouvelles technologies nous permettent de porter ce genre d'initiatives. C'est un essai, on tente et on verra par la suite si ce dispositif est reconductible ou pas." Si les mesures annoncées par Emmanuel Macron ce lundi soir ne sont pas incompatibles avec d'autres rendez-vous, l'expérience sera renouvelée à commencer par ce mercredi pour une séance de cardio-boxe à la maison.