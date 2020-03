Coronavirus : des couturières de grandes maisons françaises créent des masques

Battre le virus à plate couture. Ils sont une soixantaine, de couturiers ou couturières de grandes maisons françaises comme Chanel, Dior et d'autres marques à s'être impliqués, à leur échelle dans cette crise sanitaire. "On a tous voulu se monter solidaire", explique dans un premier temps Marie Béatrice Boyer, joint par France Bleu Paris, couturière chez Chanel depuis dix ans mais surtout la créatrice de Tissuni.

Mettre son savoir-faire au service des soignants

Le collectif a décidé de coudre des masques en tissu (intérieur molleton, extérieur coton) pour faire face à la pénurie. Ils ne sont pas homologués. Par conséquent, ils sont distribué au personnel hospitalier non médical et aux personnel non soignant comme les caissiers mais aussi les chauffeurs. "C'était une évidence de mettre mon savoir faire et mon talent au service des gens qui tous les soirs sauvent des vies et c'est ce que nous faisons avec le collectif. Tous les jours nous recevons environ 300 demandes de masques", poursuit Marie-Béatrice.

Elle ajoute : "C'est vrai que cela change de ce que je fais d'habitude, ce n'est pas les mêmes matières, mais de pouvoir se dire qu'on aide ces gens qui sauvent des vies, c'est très important". Le collectif lance un appel : tous ceux qui aiment la couture sont les bienvenus.

Corinne a reçu trois masques bleu turquoise fabriquée par une couturière de chez Chanel, mais surtout membre du collectif Tissuni. "Il y a des motifs des flocons d'un côté et des étoiles vertes de l'autre. C'est vrai que recevoir un masque cousue par une couturière de Chanel, c'est classe (rires)", s'amuse Corinne, infirmière libérale à Paris. "Mes patients me disent que j'ai le style mais au-delà de ça c'est surtout le geste qui est beau, sentir qu'ils prennent soin de nous comme nous on prendrait soin de nos patients. Lorsque je suis allé les chercher, j'en avais les larmes aux yeux", poursuit-elle.