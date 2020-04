Coronavirus : des élus de Brains livrent à domicile des masques fabriqués par des bénévoles

En attendant les masques commandés par Nantes Métropole, certains élus de Brains distribuent des masques en tissu fabriqués par des bénévoles de la commune. Plus de 2000 ont déjà été confectionnés.

Une partie des élus de la mairie de Brains près de Nantes distribuent depuis ce samedi des masques en tissu fabriqués par l'association de couture "Brains de cousettes" et par des bénévoles de la commune. En trois jours, 500 masques ont déjà été livrés à domicile. "Nous faisons du porte à porte. Nous étions huit élus mobilisés ce samedi" affirme le maire Laure Beslier. L'initiative a rapidement séduit. "Il y a eu beaucoup d'engouement. Près de 900 habitants se sont inscrits pour avoir un. Il nous était impossible de tous les accueillir en mairie" précise l'édile de la commune.

Les masques en mairie de Brains - AD

Déjà 2000 masques confectionnés

Les couturières et couturiers bénévoles de Brains n'ont pas chômé. Plus de 2000 masques ont été confectionnés ces derniers jours. Et ce n'est pas fini. "Nous avons 2900 habitants dans la commune. L'idée, c'est que chacun possède un masque en tissu" reconnait le maire Laure Beslier. Ces masques sont distribués gratuitement.