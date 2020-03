Coronavirus : un artiste de rue "graffe" sur des poubelles pendant le confinement à Dijon

La poubelle de votre rue, dans la Métropole dijonnaise, a peut-être un nouveau look depuis le début du confinement. C'est l'oeuvre de l'artiste de rue RNST. Un "journal de confinement" tracé à la bombe de peinture, avec une visée politique.

Durant cette période de confinement pour lutter contre la pandémie de coronavirus - 11e jour vendredi 27 mars 2020 - un moment de la vie quotidienne est privilégié, très attendu : la sortie des poubelles. Un moyen de se dégourdir les jambes, même une minute, c'est déjà précieux. Á ce moment-là, vous vous apercevrez peut-être que votre conteneur a changé de visage. Dans la métropole dijonnaise, un artiste de rue, RNST, a en effet décidé de "graffer" sur le gris des poubelles.

"Voyager" en restant sur son balcon

Pourquoi a-t-il décidé de peindre sur les poubelles ? "C'est un peu mon journal de confinement, explique-t-il à France Bleu Bourgogne. C'est juste une histoire de confinement artistique. La poubelle est un support de rue amovible. Le street-art est gratuit et accessible tous".

Un voyage ordinaire au pied de chez soi, confiné

Un message politique

Derrière ces graffs, il y a également un message politique. Même si "tout est politique", précise-t-il. Selon RNST, c'est une manière de "rendre hommage aux éboueurs et aux gens de l'ombre, derniers de cordées, qui portent réellement la société. Ils sont dénigrés, refoulés, rejetés et sous-payés et d'un seul coup le gouvernement se met a les remercier de faire juste ce qu'ils ont toujours fait".

Et ce n'est pas fini, assure l'artiste, vu que le confinement risque de durer, d'autres poubelles seront "décorées" dans les prochains jours.

Quel est votre graff préféré ?

Poubelle graffée dans l'agglo dijonnaise - RNST

Poubelle graffée dans l'agglo dijonnaise - RNST

Poubelle graffée dans l'agglo dijonnaise - RNST

Poubelle graffée dans l'agglo dijonnaise - RNST

Poubelle graffée dans l'agglo dijonnaise - RNST

Poubelle graffée dans l'agglo dijonnaise - RNST