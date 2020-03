Coronavirus : des photos sur Facebook pour les personnes âgées confinées dans un ehpad près de Rouen

Comment maintenir le lien entre les résidents des maisons de retraite fermées au public et leur proches ? Dans un ehpad de Grand Quevilly, près de Rouen, les Jardins de Matisse, l'équipe a développé un éventail d'outils pour permettre aux familles de communiquer avec leurs aînés. L'établissement accueille 104 résidents et - dans le cadre de la lutte contre le coronavirus - les visites, limitées depuis huit jours, sont interdites depuis mardi. Depuis ce jeudi, 19 mars 2020, l'équipe propose aux résidents de se faire photographier avec un panneau sur lequel ils ont écrit un message pour leurs proches. La photo est ensuite postée sur la page Facebook de l'ehpad.

On essaie de trouver des moyens sympas pour continuer à avoir du lien

Pour Jean-Marc Venard, le directeur de l'Ehpad, le but est d'imaginer tous les moyens pour maintenir le lien entre les résidents et l'extérieur : "On leur demande ce qu'ils veulent envoyer comme message à leurs familles. Une dame a par exemple demandé à son fils de lui acheter du forfait supplémentaire pour son portable. On a aussi des familles qui nous ont demandés de venir devant la résidence et leur proche se met à la fenêtre et ils se parlent de la fenêtre au parking. On essaie de trouver des moyens sympas pour continuer à avoir du lien." Et pour rassurer les proches, le directeur de l'Ehpad assure que les résidents vont plutôt bien par ces temps de confinement. "Certains ont connu la guerre et ils comprennent très bien les mesures."