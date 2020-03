Coronavirus : des pizzas offertes aux personnels des urgences du CHU de Caen

Ce mardi soir, une douce odeur de double peperoni et de pâte croustillante sortie du four s'échappe de boîtes fumantes déposées devant les portes du service des urgences du centre hospitalier de Caen. Une vingtaine de pizzas gracieusement offertes aux personnels de l'hôpital, en première ligne durant la crise sanitaire liée au coronavirus. L'idée est venue d'Adrien, manager d'un restaurant Domino's pizza à Caen.

"Cela faisait quelques jours qu'on y réfléchissait sachant que l'on s'approchait de la fermeture de la boutique et que nous ne voulions rien perdre dans les frigos, explique Adrien. Dès que notre patron nous a dit oui, on a fait une soixantaine de pizzas pour les personnels hospitaliers aux urgences, en pédiatrie et pour les pompiers."

"Si ça peut donner des idées à d'autres..." - Adrien

Claire, infirmière aux urgences du CHU de Caen, a réceptionné la commande surprise : "j'ai prévenu tous mes collègues du service. Évidemment nous ne pouvions pas partager ce repas tous ensemble. Alors chacun y est allé quand il avait un peu de temps. Ce don ? Cela fait chaud au coeur." Un soutien exprimé aussi aux fenêtres et balcon, chaque soir vers 20 heures où de plus en plus de monde se met à applaudir les personnels soignants mobilisés pour la santé de tous.