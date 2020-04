Coronavirus : des pochettes de jeux et d'exercices distribuées aux personnes isolées à Saint-Lô

A Saint-Lô, dans la Manche, le CCAS et l'association France Alzheimer distribuent des "pochettes pour la mémoire" aux personnes isolées. Elles contiennent des fiches d'exercices et de jeux pour stimuler mémoire et attention (et lutter contre l'ennui).

Ces pochettes contiennent des fiches d'exercices pour stimuler mémoire et attention (géographie, reconstitution de mots et de proverbes, charades, anagrammes, jeux de chiffres, takusu, trouver l'intrus, bonnes dates, labyrinthe).

L'opération est destinée aux personnes isolées en proie à un déclin cognitif ou simplement plongées dans l'ennui par le confinement. Depuis la semaine dernière, des "pochettes pour la mémoire" sont distribuées par le CCAS de Saint‐Lô et l'antenne locale de l'association France Alzheimer. Ces pochettes contiennent des fiches d'exercices pour stimuler mémoire et attention (géographie, reconstitution de mots et de proverbes, charades, anagrammes, jeux de chiffres, takusu, trouver l'intrus, bonnes dates, labyrinthe). Ces pochettes sont remises au domicile des personnes accompagnées par les auxiliaires de vie.

Corrigés et nouvelles fiches chaque semaine

L'association France Alzheimer dépose également une dizaine de ces pochettes dans les boîtes aux lettres de familles connues par l'association et non prises en charge par les services de maintien à domicile. La semaine prochaine, corrigés et fiches nouvelles seront distribués, et ce, jusqu'à la fin du confinement. Une vingtaine de pochettes ont été distribuées à ce jour (lundi 20 avril 2020).