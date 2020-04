Coronavirus : des ponchos destinés à des supporteurs donnés aux soignants dans les Landes

Normalement réservés pour protéger les supporteurs de l'Aviron Bayonnais de la pluie, 30 000 ponchos vont être finalement distribués gratuitement au personnel soignant dans les Landes, pour les aider à lutter contre le coronavirus.

Ces grandes capes en plastique peuvent servir de sur-blouse pour protéger les soignants au contact de patients atteints du Covid-19. Elles seront distribuées dans les centres médicaux dédiés à la gestion de la crise, ainsi que dans les Ehpad de la côte sud des Landes.

À l'origine de ce don, l'entreprise Eyes Up, spécialisée dans l'événementiel. Pour son dirigeant, Olivier Fatrez, ce geste est un moyen de participer à l'effort collectif pour gérer la crise du coronavirus : "je voyais pas mal de gens bricoler des masques, bricoler des équipements de protection et donc j'ai pensé à ces ponchos qu'on avait et donc je me suis dit que si ça pouvait aider, pourquoi pas. C'est pas un don extraordinaire donc on s'est dit si on peut aider, ça sera bien. On essaye de faire avec nos moyens, et si on peut aider on aide. On n'est tous dans la même galère, donc c'est toujours ça de pris".

C'est l'une des filiales de l'entreprise, basée à Hossegor, qui s'occupe de ces dons. Les ponchos seront livrés dans les centres médicaux, qui se chargeront de les redistribuer pour les Ehpad et les soignants qui en auraient besoin.