VIDEO - Coronavirus : à Paris, des habitants décident de se déconfiner pour danser, les internautes enragent

Alors que la France est confinée depuis plus d'un mois, certains habitants du 18e arrondissement de Paris ont décidé de se déconfiner ce samedi après-midi pour danser dans la rue. La vidéo relayée sur les réseaux sociaux a provoqué l'indignation des internautes.

Le confinement commence à peser pour certains habitants du 18e arrondissement de Paris. Et ils l'ont fait sentir ce samedi après-midi en s'appropriant une des rues de la capitale. Ils se sont mis à danser tout simplement sur une chanson de Dalida "Laisser moi danser" alors que la France est confinée depuis plus d'un mois et que les autorités martèlent le même message pour enrayer la propagation du coronavirus "Restez chez vous".

La scène est surréaliste. Sur la vidéo relayée par cet internaute, on y voit une trentaine de personnes, danser, inconscients du danger qu'ils encourent, alors que la France comptait ce samedi 22.214 décès au total depuis le début de l'épidémie. Et que les soignants luttent corps et âmes pour sauver le maximum de vies dans les hôpitaux. Cependant, cette danse n'aurait pas duré très longtemps. La police du 18e arrondissement est très vite intervenue. Sur place, elle a envoyé valser les quelques habitants du 18e arrondissement comme le montre cette vidéo ci-dessous.

Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont montrés indignés par cette vidéo. "J'en peux plus c'est de pire en pire, y'a de plus en plus de monde dehors", a fait savoir une internaute avant qu'un autre ne surenchérisse en qualifiant cette scène de "surréaliste", à l'heure où la France entière est "confinée". Tandis que d'autres font savoir que, mis à part ce fait, "le confinement est bien respecté dans le 18e arrondissement de Paris".