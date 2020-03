Coronavirus : dessinez votre pompier pour tenter de gagner une peluche à la fin du confinement

Les Sapeurs pompiers de France organisent un concours original sur leur compte Twitter. Vendredi, ils ont appelé les enfants à dessiner un pompier et à envoyer le dessin. C'est celui qui rassemblera le plus de "J'aime" qui sera désigné gagnant et recevra une peluche à la fin du confinement.